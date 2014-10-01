В этом разделе Вы можете бесплатно скачать самоучитель Access, электронные книги, учебники MS Access и прочее, необходимое новичку, который только преступает к изучению баз данных на Access.
Самоучитель позволяет освоить интерфейс и инструменты новой версии Access 2013, а также научиться разрабатывать базу данных и приложение для собственной предметной области пользователя. Описаны новые средства разработки веб-приложения пользователя, автоматически публикуемого на сайтах SharePoint организации или в облаках Microsoft Office 365 и доступного для коллективного использования с помощью веб-браузера. Приводятся решения актуальных задач оперативного анализа на основе данных базы средствами Excel 2013 и ее надстройки PowerPivot, непосредственно отображающей модель реляционной базы данных. Самоучитель построен на примерах, демонстрирующих основные приемы работы с инструментарием Access 2013 при разработке объектов как локальной базы данных, так и веб-приложения пользователя.
Самоучитель MS Access позволяет изучить новый интерфейс и инструменты Microsoft Office Access 2010 для разработки баз данных и приложений пользователя. Рассмотрены возможности быстрой адаптации начинающего пользователя к среде Access 2010 для решения практических задач, в том числе по созданию таблиц в процессе ввода данных, упрощенному получению форм или отчетов. Опытные пользователи найдут описание усовершенствованных средств создания таблиц, схемы базы данных, запросов для решения задач пользователя, форм документов, отчетов и сводных таблиц для многоаспектного анализа данных и интерфейса приложения. Показано, как повысить эффективность разработки приложений, используя новый конструктор макросов и макросы данных, подключаемые при обработке событий в таблицах.
«Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном примере» — практическое пособие по созданию приложений баз данных в файл-серверной и клиент-серверной архитектурах. Описываются: этапы создания приложений, работа с Microsoft Access 2010 (клиент) и Microsoft SQL Server 2008 (сервер).
Процесс создания элементарного Access-приложения показан на примере небольшой, но реальной базы данных, также выполнена его модификация, придавшая приложению основные черты профессиональной разработки. Оформление интерфейса осуществлено методом пересекающихся каскадов. Даны практические приемы перевода созданного программного комплекса в архитектуру «клиент-сервер».
Рассматриваются этапы создания приложений баз данных в файл-серверной и клиент-серверной архитектурах. Описывается работа с Microsoft Access 2007 (клиент) и Microsoft SQL Server 2005 (сервер). На примере небольшой, но реальной базы данных показан процесс создания простого Access-приложения и выполнена его модификация, придавшая приложению основные черты профессиональной разработки. Предложен новый метод оформления интерфейса приложения — метод пересекающихся каскадов. Даны практические приемы перевода созданного программного комплекса на платформу «клиент-сервер». Приведено 50 вариантов заданий для курсового проекта на разработку прикладного программного обеспечения.
На прилагаемом компакт-диске содержится реальное приложение в двух вариантах: локальном и на платформе «клиент-сервер».
Для студентов, преподавателей и разработчиков баз данных.
Access 2007. Недостающее руководство
Книга содержит инструкции и советы по использованию функциональных возможностей программы Access 2007: созданию баз данных, хранению данных в таблицах, поиску, обработке, сортировке и анализу больших объемов информации с помощью запросов, созданию отчетов, разработке пользовательского интерфейса с помощью форм, программированию в Access и многому другому. Особое внимание уделено описанию новой панели инструментов — ленты, а также оптимальному выбору инструментов для решения конкретной задачи. Дается беспристрастная оценка их функциональности и корректности работы.
Для широкого круга пользователей и программистов.
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